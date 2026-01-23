Кремль выдвинул Зеленскому требование перед переговорами

Курс рубля
Украина должна вывести свои силы из Донбасса. Это крайне важное условие для урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
23 января ожидаются переговоры с представителями России, США и Украины, которые пройдут в Абу-Даби. Представитель Кремля Юрий Ушаков уточнял, что РФ будет представлять руководство Минобороны, а также начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков.
Песков, говоря об урегулировании конфликта, напомнил об одном из ключевых требований российской стороны.
"Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров", – добавил пресс-секретарь президента России.
Он уточнил, что часть замороженных активов России, которые находятся в Соединенных Штатах, пойдут на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий.
"В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий", – заявил Песков.
Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит освобождение территорий, находящихся под контролем ВСУ. В дальнейшем Киев будет терять больше земель, что и будет планами "В" или "С", заявил Песков – так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего Москву подумать о "плане "В".
