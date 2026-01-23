Москва не отступает от своих позиций

Украина должна вывести свои силы из Донбасса. Это крайне важное условие для урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

23 января ожидаются переговоры с представителями России, США и Украины, которые пройдут в Абу-Даби. Представитель Кремля Юрий Ушаков уточнял, что РФ будет представлять руководство Минобороны, а также начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Песков, говоря об урегулировании конфликта, напомнил об одном из ключевых требований российской стороны.

"Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров", – добавил пресс-секретарь президента России.

Он уточнил, что часть замороженных активов России, которые находятся в Соединенных Штатах, пойдут на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий.

"В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий", – заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит освобождение территорий, находящихся под контролем ВСУ. В дальнейшем Киев будет терять больше земель, что и будет планами "В" или "С", заявил Песков – так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего Москву подумать о "плане "В".