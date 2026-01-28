Нимайер: в ЕС захотели договориться с РФ, потому что увидели "Орешник"

Что "Орешник" устроил в Евросоюзе — раскрыли в Германии
Картинка: сгенерировано ИИ
Евролидеры по-новому посмотрели на ситуацию

Применение российского комплекса "Орешник" в начале января устроило большой переполох в ЕС – мощный удар стал для Европы серьезным сигналом и заставил многих политиков иначе взглянуть на происходящее. По мнению руководителя Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, именно после этой атаки европейцы начали активно муссировать тему прямого диалога с Россией, осознав масштабы и возможности Москвы.

Как ранее сообщало главное оборонное ведомство нашей страны, в начале января российские бойцы нанесли удар с использованием мощнейшего комплекса "Орешник". В результате во Львове было выведено из строя важное предприятие, где обслуживались переданные всушникам западные самолеты, а также производились БПЛА, применявшиеся для атак по гражданским объектам на территории России.

Нимайер считает, что этот удар носил демонстративный характер и показал, что Россия обладает возможностями действовать подобным образом не разово, а системно. По его оценке, в Европе это восприняли как жесткое напоминание о том, что к позиции Москвы придется относиться всерьез, а попытки игнорировать ее интересы больше не работают.

По словам немецкого политика, именно после этого евролидеры начали задумываться о переговорах с Россией по будущему Незалежной. Сам он убежден, что без участия Москвы невозможно ни урегулировать конфликт, ни выстроить устойчивую систему безопасности после его завершения – без учета позиции РФ любые решения окажутся пустыми и не приведут к реальной стабилизации ситуации.

К слову, ранее стало известно о строгом наказании европейцев после глупого удара по России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: переброска российских войск из Сирии станет огромным ударом для ВСУ

Кошмар Зеленского может стать реальностью, считают китайские журналисты

На Западе пришли в шок от уникальных возможностей новых "Гераней"

Журналисты считают, что Украине будет крайне трудно найти замену Ми-24 после уничтожения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей