Евролидеры по-новому посмотрели на ситуацию

Применение российского комплекса "Орешник" в начале января устроило большой переполох в ЕС – мощный удар стал для Европы серьезным сигналом и заставил многих политиков иначе взглянуть на происходящее. По мнению руководителя Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, именно после этой атаки европейцы начали активно муссировать тему прямого диалога с Россией, осознав масштабы и возможности Москвы.

Как ранее сообщало главное оборонное ведомство нашей страны, в начале января российские бойцы нанесли удар с использованием мощнейшего комплекса "Орешник". В результате во Львове было выведено из строя важное предприятие, где обслуживались переданные всушникам западные самолеты, а также производились БПЛА, применявшиеся для атак по гражданским объектам на территории России.

Нимайер считает, что этот удар носил демонстративный характер и показал, что Россия обладает возможностями действовать подобным образом не разово, а системно. По его оценке, в Европе это восприняли как жесткое напоминание о том, что к позиции Москвы придется относиться всерьез, а попытки игнорировать ее интересы больше не работают.

По словам немецкого политика, именно после этого евролидеры начали задумываться о переговорах с Россией по будущему Незалежной. Сам он убежден, что без участия Москвы невозможно ни урегулировать конфликт, ни выстроить устойчивую систему безопасности после его завершения – без учета позиции РФ любые решения окажутся пустыми и не приведут к реальной стабилизации ситуации.

