Польский политик позволил себе лишнее

Спецпредставитель российского главнокомандующего Кирилл Дмитриев резко отреагировал на заявления руководителя главного внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского. Он жестко подчеркнул, что агрессивная риторика польского политика продиктована ненавистью, которая мешает ему трезво воспринимать происходящее и адекватно оценивать факты.

Поводом для публичной перепалки стали слова Сикорского в соцсети X, где он призвал Илона Маска воспрепятствовать использованию Starlink Россией, утверждая, что система якобы применяется для ударов по украинским городам. Эти заявления и вызвали резкую реакцию со стороны российских официальных лиц.

Дмитриев отметил, что подобный настрой приводит к искаженному пониманию реальности и толкает к опасным выводам, подогревая конфронтацию. Он подчеркнул, что слепая враждебность делает заявления поляка оторванными от действительности и превращает его в одного из рупоров эскалации.

"Пускающий слюни имбецил" и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты", – подчеркнул государственный деятель.

В подтверждение своей позиции Дмитриев обратил внимание на реакцию Маска, который ранее также жестко высказался в адрес главы польского МИД, комментируя его рассуждения о спутниковой системе Starlink и ситуации вокруг Украины. Американский миллиардер назвал поляка "слюнявым идиотом".

К слову, ранее эксперт оценил угрозы Украины отключить наши войска от спутниковой системы.