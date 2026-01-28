Начнутся отговорки: почему Зеленский откажется от предложения Путина

Глава киевского режима попытается саботировать переговоры, считает политолог

Владимир Зеленский откажется от визита в Москву для подписания мирных соглашений даже после приглашения Кремля, считает политолог Константин Блохин. Впрочем, считает спикер, в случае искренности намерений со стороны Киева появления Зеленского в столице России исключать нельзя.

Глава киевского режима может приехать, если искренне пожелает завершения конфликта. В противном случае Зеленский попытается саботировать переговоры и "будет искать отговорки" с самым разным предлогом.

"Будет, скорее всего, пытаться из этого выкрутиться и будет заявлять о необходимости [встречи] в другой стране", – указал Блохин.

Политолог подчеркивает, что в отношении вероятности визита Зеленского остаются "большие сомнения".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова пригласить Зеленского в случае его готовности к встрече с Владимиром Путиным, и в таком случае обеспечить безопасность с "условиями для работы". В Кремле уточнили, что проведение такой встречи неоднократно поднималось в ходе разговора президента России с американским лидером Дональдом Трампом.