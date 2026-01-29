Ситуация не терпит отлагательств

В Верховной раде прозвучало резонансное предложение, напрямую затрагивающее судьбу донбасского региона. Нардеп Анна Скороход заявила, что Незалежная могла бы пойти на корректировку госграниц, чтобы официально отказаться от части земель в рамках возможных договоренностей с Москвой.

Государственная деятельница уверена, что наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации стало бы принятие отдельного решения об изменении рубежей Донецкой и Луганской областей. Такой шаг позволил бы незалежным властям юридически зафиксировать уже сложившуюся новую реальность и снять вопрос земельных споров в будущем.

Нардеп пояснила, что подобный подход помог бы киевскому режиму сохранить контроль над остальными регионами. Она также признала, что значительную часть Донбасса, находящуюся под контролем ВС РФ, украинцы фактически утратили уже давно, несмотря на воинственную риторику.

"Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", – заявила политик.

На этом фоне ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что американцы якобы готовы предоставить незалежным гарантии безопасности лишь после отказа от земельных претензии, однако позже эти сообщения были опровергнуты Белым домом.

