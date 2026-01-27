Украина потерпит провал при попытках отключить ВС России от Starlink - эксперт

Обращайтесь к Маску: эксперт оценил угрозы Украины отключить ВС России от Starlink
Фото: commons.wikimedia.org
Киев обеспокоен ударами БПЛА, управлявшихся, по заявлениям в Киеве, через спутниковую систему

Киев может перекрыть для ВС России доступ к Starlink только путем обращения к офису производителя, чтобы попросить отключить конкретного абонента. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС России запустили БПЛА со спутниковой системой Starlink, не работающей над большей частью РФ (исключение – приграничные районы и новые регионы, а также Украина).

Эксперт отметил, что речь идет о системе космической связи, и технически ее заглушка для ВС РФ на территории Украины не представляется возможной. Поэтому Киев должен обращаться в офис спутниковой связи с указанием конкретных абонентов.

Физически, добавил Живов, можно отключить все абонентские аккаунты. Однако для поиска конкретного абонента необходимо проведение серьезной разведоперации.

"А если в каком-то районе выключать Starlink, то у них тоже все выключится", – указал Живов.

Напомним, опасения ВСУ вызваны уничтожением двух вертолетов, которые охотились за БПЛА. В минобороны Украины заявили, что две "Герани" ударили по Ми-24 и Ми-28 в Кировоградской области, управляемые операторами через Starlink.

В МО РФ лишь уточнили, что специалисты "войск беспилотных систем" с помощью "Гераней" поразили вертолеты в 46 км западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
