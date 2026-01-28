Кремль озвучил главное условие для встречи Путина с Зеленским в Москву

Путин и Трамп неоднократно обсуждали такую возможность, отметил Ушаков

Россия готова пригласить Владимира Зеленского в Москву в случае его готовности к встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Вместе с тем Ушаков напомнил о словах главы РФ о том, что Москва обеспечит безопасность Зеленского, если тот прилетит для диалога. В таком случае Россия пригласит его и обеспечит, кроме безопасности, необходимыми "условиями для работы".

По словам Ушакова, такая встреча требует подготовки и ориентированности на результат. Возможность ее проведения неоднократно поднималась в разговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Российский лидер, указал Ушаков, говорил представителям СМИ, что Зеленский может приехать при соответствующей готовности.

Таким образом помощник президента России отреагировал на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Зеленский якобы готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос территорий и ЗАЭС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что крайне важным условием для урегулирования конфликта остается вывод ВСУ из Донбасса.