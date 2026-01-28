Подполковник США Дэвис объяснил, почему Зеленский оторвался от реальности

"Оторвался от реальности": подполковник США выставил на посмешище Зеленского
Фото: commons.wikimedia.org
Заявления Киева о территориях вызвали изумление у американского эксперта

Владимир Зеленский все больше отрывается от реальности: на его громкие слова обратил внимание подполковник Соединенных Штатов Дэниел Дэвис. Эксперта удивили слова главы украинского режима, отказавшегося от любых территориальных уступок.

"Что меня так удивило, что я даже утратил малейшее понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", – высказался Дэвис.

Отставной подполковник указал, что слова Зеленского о "стопроцентном документе" о гарантиях для Киева также не имеет никакого отношения к реальному положению вещей. Штаты не давали никаких комментариев на эту тему.

Ранее Зеленский заявил, что территориальный вопрос не решен. Тогда же он и сообщил, что тот самый документ якобы полностью готов.

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе давосского форума отметил, что урегулирование украинского конфликта сводится к одному ключевому вопросу, который Белый дом считает решаемым. Москва же многократно отмечала, что новые российские регионы – неотъемлемая часть РФ, и это является не подлежащим оспариванию и обсуждению фактом.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский на протяжении нескольких лет вводил общественность в заблуждение, рассказывая о мнимых гарантиях от западных партнеров, которые так и не обеспечили Киев никакой защитой.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
