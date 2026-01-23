Орбан жестко ответил Зеленскому на публичные оскорбления в Давосе

Зеленского публично унизили после оскорблений венгерского премьера в Давосе
Фото: commons.wikimedia.org
Главе киевского режима деликатно напомнили, кто поставляет электроэнергию и топливо

Глава венгерского правительства Виктор Орбан публично ответил на оскорбления Владимира Зеленского: ранее глава киевского режима заявил, что тот заслуживает "подзатыльник". Свой ответ премьер опубликовал в соцсети X.

Орбан считает, что Будапешт и Киев не смогут найти взаимопонимания. Себя венгерский премьер называет свободным человеком, служащим народу Венгрии. А Зеленский, отметил он – человек, который находится в отчаянном положении и уже несколько лет не может или не желает завершить конфликт, несмотря на максимальную помощь со стороны Соединенных Штатов.

Венгрия, добавил он, продолжит поставку электроэнергии и топлива Украине, а также оказание помощи беженцам.

"Жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает. Виктор", – заключил Орбан. 

Ранее Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что каждый Виктор, "живущий на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".

По ряду данных СМИ, Зеленский не смог заранее договориться о встрече с Зеленским на полях давосского форума. Однако, тем не менее, приехал туда, несмотря на катастрофическое положение критической инфраструктуры на Украине.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
