Зеленского попросили поторопиться во время выступления в Давосе

"Со мной неинтересно?" Поездка Зеленского в Давос закончилась позорным конфузом
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Политик-комик попал в неприятную ситуацию

Выступление киевского верховода Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе завершилось неловким моментом, который попал в прямую трансляцию. Во время общения с прессой один из журналистов открыто поторопил его и попросил побыстрее закончить разговор, напомнив, что главе киевского режима пора возвращаться к делам.

Зеленскому непрозрачно намекнули, что время его выступления подходит к концу, предложив ответить на последний вопрос. В ответ он попытался разрядить ситуацию шуткой и поинтересовался, не стало ли собеседникам скучно с ним.

"Со мной неинтересно, да?" – спросил глава Незалежной.

Однако журналист указал на людей за спиной, которые демонстративно показывали на часы, намекая на жесткий тайминг форума.

Ранее западные СМИ писали, что украинскому гостю не удалось заранее договориться о личной встрече с хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом в Давосе. Тем не менее позже американский лидер публично объявил о запланированных переговорах.

Встреча в итоге состоялась, но продлилась менее часа. Трамп охарактеризовал разговор как позитивный и отметил, что обсуждение возможного мирного урегулирования продолжается.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Вопрос времени": в США предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе

Киев обречен, считает американский эксперт

Baijiahao: Путин загнал Японию в тупик одним ударом в ответ на санкции

Москва ответила зеркальными мерами, которые грозят экономике страны тяжелыми последствиями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей