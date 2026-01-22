Зеленского попросили поторопиться во время выступления в Давосе

Политик-комик попал в неприятную ситуацию

Выступление киевского верховода Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе завершилось неловким моментом, который попал в прямую трансляцию. Во время общения с прессой один из журналистов открыто поторопил его и попросил побыстрее закончить разговор, напомнив, что главе киевского режима пора возвращаться к делам.

Зеленскому непрозрачно намекнули, что время его выступления подходит к концу, предложив ответить на последний вопрос. В ответ он попытался разрядить ситуацию шуткой и поинтересовался, не стало ли собеседникам скучно с ним.

"Со мной неинтересно, да?" – спросил глава Незалежной.

Однако журналист указал на людей за спиной, которые демонстративно показывали на часы, намекая на жесткий тайминг форума.

Ранее западные СМИ писали, что украинскому гостю не удалось заранее договориться о личной встрече с хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом в Давосе. Тем не менее позже американский лидер публично объявил о запланированных переговорах.

Встреча в итоге состоялась, но продлилась менее часа. Трамп охарактеризовал разговор как позитивный и отметил, что обсуждение возможного мирного урегулирования продолжается.