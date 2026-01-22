Политолог Миршаймер предрек Украине сокрушительное поражение

"Вопрос времени": в США предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Фото: Минобороны/commons.wikimedia.org
Киев обречен, считает американский эксперт

Дефицит живой силы у ВСУ с эффективным наступлением российских сил делает сокрушительное поражение режима Владимира Зеленского лишь вопросом времени. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

У Киева, считает политолог, назрели серьезные проблемы – о чем начинают говорить публично. Новоиспеченный глава Минобороны Украины уже сообщил, что около 2 млн жителей уклоняются от мобилизации, а 200 тысяч – от призыва на военную службу.

"Украинские солдаты находятся в самоволке. <…> И это означает, что они проиграют. У них просто недостаток рабочей силы", – высказался Миршаймер.

Политолог обращает внимание на повышение эффективности ударов ВС России. Украинской стороне, отмечает он, этому нечего противопоставить.

По данным СМИ, из-за повреждений энергоинфраструктуры на Украине значительно снижается количество перехватов ракет (хотя процент и до этого был достаточно низким). Миршаймер полагает, что Россия уверенно движется к победе, и полное взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и иных территорий – вопрос времени.

Ранее Миршаймер заявил, что администрация Джо Байдена стремилась поставить Россию "на колени" на полях боевых действий на Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
