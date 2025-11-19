Американцы слишком многое поставили на карту

Некоторые представители экспертного сообщества США уверены, что вашингтонская администрация начнет оперативно готовиться к следующему этапу противостояния, когда станет окончательно очевидно: Россия вышла победителем на украинском направлении.

Известный профессор из Чикаго Джон Миршаймер заявил, что после военного успеха Москвы Вашингтон не станет мирно наблюдать за изменившимся балансом сил и обязательно попробует создать для нашей страны новые угрозы.

Американский ученый отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты заранее обсуждают сценарии, которые начнут реализовываться, когда Незалежная перестанет выдерживать давление и ее армия и правительство окажутся на грани краха. Он подчеркнул, что этот вопрос в американской политической элите сейчас стоит особенно остро.

Миршаймер напомнил, что и администрация Джо Байдена, и, чуть в меньшей степени, команда Дональда Трампа с 2022 года фактически находятся в состоянии жесткой конфронтации с Российской Федерацией.

Эксперт напомнил, что американские власти изначально стремились нанести Москве максимальный ущерб: поставить страну в зависимое положение, обрушить экономику, сменить политическое руководство в Кремле и добиться поражения российской армии на украинских землях.

"Мы хотели поставить русских на колени", – констатировал эксперт.

При этом профессор выразил сомнение, что американская власть сможет смириться с собственным поражением в противостоянии с главным геополитическим соперником. Он считает, что после завершения вооруженной фазы конфликта напряжение в мире, наоборот, начнет возрастать, поскольку Вашингтон продолжит искать способы давления на Москву. Таким образом, окончание боевых действий совсем не станет финальной точкой – оно лишь откроет новую главу глобального противостояния.

К слову, ранее стало известно, кто стоит за громким коррупционным скандалом на Украине.