Россия как кость в горле западной коалиции

Экс-работник американской разведки Ларри Джонсон заявил, что у европейских стран есть жгучее желание напасть на Москву. Все, что сдерживает западное сообщество от атаки – это нехватка ресурсов и опыта для ведения войны.

Он отметил, что Европа "с удовольствием пошла бы на конфликт", однако не располагает оружием, необходимым для полномасштабных боевых действий. По словам эксперта, у европейских государств "хватит огневой мощи" только на то, чтобы "разжечь пламя", которое в итоге поглотит их самих.

Он подчеркнул, что в случае военного столкновения наша страна ответит решительно и весьма болезненно для всех, кто осмелится напасть. При этом аналитик также отметил, что Москва не станет наносить упреждающих ударов, если на нее не нападут первыми. Но если еврообъединение решится на агрессию, последствия станут разрушительными и приведут к катастрофе.

В последние годы наша страна фиксирует резкий рост активности западной военной коалиции у своих рубежей. Альянс продолжает расширять военное присутствие, называя это "мерой сдерживания". В Москве же предупреждают, что подобные действия приближают Европу к опасной черте, за которой может начаться пожар, способный охватить весь континент.

