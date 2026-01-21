Попытки исключить Москву из переговорного процесса провалились, признал чиновник

Украина должна взаимодействовать с Россией для завершения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского, экс-руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Буданов* подчеркнул, что Киев не может "просто выкинуть" Россию из процесса.

"Мы пробовали, видите, не вышло ... Мы должны с ними взаимодействовать", – заявил он.

До этого новоиспеченный глава офиса Зеленского говорил о "сдержанном оптимизме" в вопросах достижения мира на Украине. В тот момент Буданов* утверждал, что Киев находится на пути к кардинальному решению проблемы. Однако, подчеркивал он, речь идет не о событии, которое "наступит завтра".

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к мирному урегулированию конфликта, в том числе принимая участие в мирном плане, предложенном Белым домом. Кремль подчеркивал, что Киев должен начать договариваться, и наступательные действия российских войск – принуждение к мирному решению.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов