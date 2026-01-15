Все хорошее и плохое в действиях граждан Незалежной проявляется и у Киева, считает он

Украинские граждане заслуживают действующих властей, считает бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. И правящие круги, считает он, всегда были срезом украинского общества.

"Давайте прекратим историю про хороший народ и плохую власть", – высказался Кулеба (его слова приводят российские медиа, ссылаясь на украинские телеграм-каналы).

По мнению политика, все "хорошее и плохое" в народе Украины проявляется и во власти.

Уволенный с должности Кулеба, пишут журналисты, при этом выступал с критикой действий главы киевского режима Владимира Зеленского и его администрации. К примеру, он заявлял, что референдум по Донбассу нужен для того, чтобы защититься от политической "похоти" Киева, а также предотвращения распада ее устройства из-за споров с РФ.

"Если соглашение будет подтверждено народом на референдуме, политику, борющемуся за власть, будет гораздо сложнее расколоть страну, аргументируя это тем, что это плохой договор", – утверждает он.

Ныне бывший министр иностранных дел Незалежной заявляет, что Зеленскому придется "продать" украинскому обществу мирное соглашение – население, уверен он, готово к компромиссам. Однако если взамен получит армию, миллиардный бюджет на восстановление и членство в Евросоюзе.

В 2024-м сообщалось, что уволенный с поста Кулеба надеялся на должность посла Украины в Великобритании. Однако это место отдали экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, что вызвало у Кулебы обиду на офис Зеленского.