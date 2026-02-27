Нонна Гришаева раскрыла секрет красоты

Звезда напомнила, что женщины всегда стараются продлить свою молодость

В ГУМе состоялся яркий финал первой международной Атомной недели моды, и главным украшением вечера стала Нонна Гришаева. Она вышла на подиум в образе, созданном молодыми дизайнерами под кураторством Игоря Чапурина, и исполнила "Ветер перемен". Созданный модельерами наряд настолько ей понравилось, что она решила носить его и после показа.

В преддверии 55-летнего юбилея Гришаева в откровенной беседе с женским журналом "Клео.ру" рассказала о том, как сохраняет форму. Знаменитость призналась, что никаких волшебных рецептов у нее нет – нужно просто держать себя в тонусе и не позволять расслабляться.

Она подчеркнула, что после 19 часов старается не есть, а с возрастом пересмотрела и отношение к сладкому. Если раньше могла позволить себе хоть целый торт перед сном, то после 45 лет сократила порции и перешла на более скромный рацион – например, овсянку на воде.

Актриса подчеркнула: стремление женщин оставаться молодыми естественно, и главное в этом – дисциплина и любовь к себе. Это и есть настоящий секрет красоты.

"Вечная борьба женщин со временем за "вечную" молодость естественна", – напомнила она.

Говоря о планах на 2026 год, актриса подчеркнула, что собирается отметить юбилей на сцене театра Роста, худруком которого является. Она планирует сыграть Филумену Мартурано из "Брака по-итальянски". Кроме того, в ближайшие месяцы у нее запланированы крупные проекты в Санкт-Петербурге и Белоруссии, поэтому отдых, как призналась Гришаева, пока откладывается.

"У меня, кроме спектакля, два больших проекта в Питере и Белоруссии. И все лето, я так чувствую, буду разрываться между этими локациями. А отдыхать – ну, может, в конце августа получится", – рассказала актриса.