Нонна Гришаева раскрыла секрет красоты

Нонна Гришаева раскрыла секрет красоты: "Вечная борьба"
Нонна Гришаева. Фото: соцсети
Звезда напомнила, что женщины всегда стараются продлить свою молодость

В ГУМе состоялся яркий финал первой международной Атомной недели моды, и главным украшением вечера стала Нонна Гришаева. Она вышла на подиум в образе, созданном молодыми дизайнерами под кураторством Игоря Чапурина, и исполнила "Ветер перемен". Созданный модельерами наряд настолько ей понравилось, что она решила носить его и после показа.

В преддверии 55-летнего юбилея Гришаева в откровенной беседе с женским журналом "Клео.ру" рассказала о том, как сохраняет форму. Знаменитость призналась, что никаких волшебных рецептов у нее нет – нужно просто держать себя в тонусе и не позволять расслабляться.

Она подчеркнула, что после 19 часов старается не есть, а с возрастом пересмотрела и отношение к сладкому. Если раньше могла позволить себе хоть целый торт перед сном, то после 45 лет сократила порции и перешла на более скромный рацион – например, овсянку на воде.

Актриса подчеркнула: стремление женщин оставаться молодыми естественно, и главное в этом – дисциплина и любовь к себе. Это и есть настоящий секрет красоты.

"Вечная борьба женщин со временем за "вечную" молодость естественна", – напомнила она. 

Говоря о планах на 2026 год, актриса подчеркнула, что собирается отметить юбилей на сцене театра Роста, худруком которого является. Она планирует сыграть Филумену Мартурано из "Брака по-итальянски". Кроме того, в ближайшие месяцы у нее запланированы крупные проекты в Санкт-Петербурге и Белоруссии, поэтому отдых, как призналась Гришаева, пока откладывается.

"У меня, кроме спектакля, два больших проекта в Питере и Белоруссии. И все лето, я так чувствую, буду разрываться между этими локациями. А отдыхать – ну, может, в конце августа получится", – рассказала актриса.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

"Лакомый кусок": генерал раскрыл коварные планы Европы на Одессу

Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

"Терпение на исходе": раскрыт ответ России на ядерные провокации Запада

Москва не станет медлить и отреагирует силой, считает американский политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей