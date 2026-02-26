Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

Режим Владимира Зеленского выстраивает в Одесской области круговую оборону, сообщил глава ОТК "Одесса" Денис Новиков. Украинский спикер заявил отметил, что ВСУ возводит "мощную и масштабную систему".

Среди таких сооружений – противотанковые рвы, минные заграждения и "килл-зоны", районы с территорией, просматриваемой дронами.

Однако ВСУ решили пойти дальше: противник занимается обучением местных жителей обращению с оружием и набором "допресурса" из студентов, украинцев пенсионного возраста и всех, кого не могут записать в регулярную армию даже со зверскими методами ТЦК.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отмечает, что с учетом текущей карты боевых действий подконтрольная режиму Зеленского территория Херсонской области, Николаевская и Одесская – передний край предполагаемой обороны.

Киев, судя по заявлениям, действительно будет вести боевые действия "до последнего украинца". И дополнительные укрепления могут возводиться из опасений, что россияне смогут провести какую-то операцию из собственных вод, заходя с черноморского направления.

Другая причины активности в Одессе, говорит Липовой – деньги, которые Запад обещает Киеву. Какая-то часть, вероятно, была уже получена. В вопросе Одессы консолидированный подход можно ожидать от Британии и Франции (первая всегда была заинтересована в Одесской области, вторая на нее претендовала). И оба государства могли работать над идеей передачи Украине ядерного оружия. Для каждого из них регион – "лакомый кусок".

"Помимо прочего, обе страны – давние противники России в вопросе СВО. Так что инициация создания укреплений в районе Одессы вполне может исходить от них. Как минимум ради попытки защитить свои вложения", – говорит Липовой.

Третий вариант – "распил бюджета", что вполне укладывается в логику функционирования режима Зеленского. В схематоз могут вовлечь всю вертикаль – от премьера до губернаторов.