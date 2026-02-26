Генерал Попов раскрыл планы Европы на Одессу: "Лакомый кусок"

"Лакомый кусок": генерал раскрыл коварные планы Европы на Одессу
Фото: freepik.com
Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

Режим Владимира Зеленского выстраивает в Одесской области круговую оборону, сообщил глава ОТК "Одесса" Денис Новиков. Украинский спикер заявил отметил, что  ВСУ возводит "мощную и масштабную систему".

Среди таких сооружений – противотанковые рвы, минные заграждения и "килл-зоны", районы с территорией, просматриваемой дронами.

Однако ВСУ решили пойти дальше: противник занимается обучением местных жителей обращению с оружием и набором "допресурса" из студентов, украинцев пенсионного возраста и всех, кого не могут записать в регулярную армию даже со зверскими методами ТЦК.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отмечает, что с учетом текущей карты боевых действий подконтрольная режиму Зеленского территория Херсонской области, Николаевская и Одесская – передний край предполагаемой обороны.

Киев, судя по заявлениям, действительно будет вести боевые действия "до последнего украинца". И дополнительные укрепления могут возводиться из опасений, что россияне смогут провести какую-то операцию из собственных вод, заходя с черноморского направления. 

Другая причины активности в Одессе, говорит Липовой – деньги, которые Запад обещает Киеву. Какая-то часть, вероятно, была уже получена. В вопросе Одессы консолидированный подход можно ожидать от Британии и Франции (первая всегда была заинтересована в Одесской области, вторая на нее претендовала). И оба государства могли работать над идеей передачи Украине ядерного оружия. Для каждого из них регион – "лакомый кусок".

"Помимо прочего, обе страны – давние противники России в вопросе СВО. Так что инициация создания укреплений в районе Одессы вполне может исходить от них. Как минимум ради попытки защитить свои вложения", – говорит Липовой.

Третий вариант – "распил бюджета", что вполне укладывается в логику функционирования режима Зеленского. В схематоз могут вовлечь всю вертикаль – от премьера до губернаторов.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Становится неизбежным": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии для Киева

Европа готова пойти на отчаянный шаг

"Уничтожат подчистую": Лондону пообещали неприятности из-за России

Все антироссийские силы получат по заслугам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей