Брат Галкина* провернул махинацию, чтобы сохранить активы в Израиле и России

Брат Галкина* провернул махинацию, чтобы сохранить активы в Израиле и России
Максим Галкин* (признан иноагентом). Фото: АГН Москва
Бизнесмен пошел на хитрый шаг

Брат Максима Галкина* решил продать свою долю в одной из оружейных компаний РФ. Дмитрий Галкин зарегистрировал дом в Израиле на кипрский паспорт. Через полгода, после завершения всех официальных процедур, он решил выкупить обратно долю в компании, которая относится к российскому ВПК, сообщает Baza.

Уточняется, что брату комика-иноагента принадлежало 25% акций "Оружейных мастерских". Примерно в тот же период, когда происходит сделка, вносятся изменения в статусе иностранной собственности у брата шоумена. В начале 2026-го в израильском реестре недвижимости появилась отметка о кипрском паспорте на его имя и Натальи Галкиных.

Супружеская пара в 2009-м купила половину доли в израильском доме. Район Герцлия называют местной Рублевкой. После СВО Галкины зарегистрировались там как собственники под паспортами РФ. Туда заехал брат Дмитрия вместе с Аллой Пугачевой.

После того, как все юридические нюансы с недвижимостью были улажены, Дмитрий выкупил обратно долю в 25% в "Оружейных мастерских". Он продолжил вести бизнес в России.

Несколько лет сообщалось, о каком доме в Израиле идет речь – Дмитрий Галкин владеет трехэтажной виллой с пальмами и бассейном. На момент 2022-го стоимость недвижимости оценивалась минимум в 6 млн долларов.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Baza ✓ Надежный источник
По теме

На Западе выступили с дерзким заявлением о ходе СВО

Аналитики уже не скрывают свое мнение по поводу происходящего

"Доказать, что мертв": действия военных ВСУ вызвали ужас в Британии

Жуткая реальность всколыхнула общественность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей