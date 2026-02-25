Брат Галкина* провернул махинацию, чтобы сохранить активы в Израиле и России

Бизнесмен пошел на хитрый шаг

Брат Максима Галкина* решил продать свою долю в одной из оружейных компаний РФ. Дмитрий Галкин зарегистрировал дом в Израиле на кипрский паспорт. Через полгода, после завершения всех официальных процедур, он решил выкупить обратно долю в компании, которая относится к российскому ВПК, сообщает Baza.

Уточняется, что брату комика-иноагента принадлежало 25% акций "Оружейных мастерских". Примерно в тот же период, когда происходит сделка, вносятся изменения в статусе иностранной собственности у брата шоумена. В начале 2026-го в израильском реестре недвижимости появилась отметка о кипрском паспорте на его имя и Натальи Галкиных.

Супружеская пара в 2009-м купила половину доли в израильском доме. Район Герцлия называют местной Рублевкой. После СВО Галкины зарегистрировались там как собственники под паспортами РФ. Туда заехал брат Дмитрия вместе с Аллой Пугачевой.

После того, как все юридические нюансы с недвижимостью были улажены, Дмитрий выкупил обратно долю в 25% в "Оружейных мастерских". Он продолжил вести бизнес в России.

Несколько лет сообщалось, о каком доме в Израиле идет речь – Дмитрий Галкин владеет трехэтажной виллой с пальмами и бассейном. На момент 2022-го стоимость недвижимости оценивалась минимум в 6 млн долларов.

*признан иностранным агентом решением Минюста