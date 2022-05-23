Миллиарды на продаже оружия: чем занимается брат Галкина

Миллиарды на продаже оружия: чем занимается брат Галкина
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
СМИ выяснили, кто продвигал по карьере известного шоумена

Алла Пугачева и Максим Галкин в Израиле не смогли укрыться от вездесущих папарацци, который теперь снимают их жилье с квадрокоптера. Трехэтажная вилла с пальмами и бассейном, по разным оценкам, стоит не меньше 6 миллионов долларов. А владеет жильем старший брат юмориста Дмитрий – человек богатый и совершенно непубличный, пишут журналисты.

Дмитрий на 12 лет старше Максима. Когда последний только начинал свое восхождение в шоу-бизнесе, брат всячески ему помогал. По слухам, он и поспособствовал встрече кровного родственника с Примадонной, организовав для этого концерт. В "нулевые" Дмитрий продвигал еще "Чай вдвоем" и "Паскаль". А затем завязал с музыкальным бизнесом.

Как пишет "Комсомолка", Галкин-старший ныне, по разным слухам, занимается оружейным бизнесом и даже возглавляет некую "Военно-промышленную компанию", которая занимается поставками бронированных машин, включая БТР и комплектующие. Хотя уже семь лет Дмитрий не имеет отношения к той самой фирме.

Если верить базе юрлиц, то старший брат шоумена – сочредитель столичной компании "Оружейные мастерские", выпускающей оружие и боевые припасы. Компания в 2021 году заработала 1,2 миллиарда рублей. Галкину-старшему, отмечает источник, принадлежит еще и часть "Камешковского технологического центра", который не приносит никакого дохода. Пару лет назад Дмитрий переехал в Израиль и свел ведение дел в России к минимуму.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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