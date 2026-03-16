Пресняков-старший раскрыл финансовое положение сына в США

Желаемого дохода у внука Пугачевой пока нет

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков переехал в Штаты в 2022 году. В Лос-Анджелесе 34-летний музыкант выступает с рок-группой под псевдонимом Nick Pres в клубах небольшого масштаба, а также подрабатывает режиссером видеоклипов.

Владимир Пресняков, впервые публично высказался о заработках сына, пояснив, что желаемого дохода наследник пока не достиг.

"Ну, не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает", – рассказал Владимир Пресняков журналистам на "Золотом граммофоне".

Коснулись репортеры и личной жизни Никиты, который не так давно развелся с Аленой Красновой. Пресняков-старший подчеркнул, что старается не вмешиваться в его дела и они общаются строго на уровне "папа – сын". Никита, говорит певец, крайне не любит подобных разговоров в его отсутствие.

34-летний музыкант, кстати, заявлял, что возвращаться в Россию не планирует, и устает от вечных сравнений со знаменитой семьей.

За несколько лет до отъезда в США Никита вложился в бизнес с бывшим тестем Романом Красновым, который позже обанкротился. Компания по производству уличных тренажеров принесла убытки, а сам внук Пугачевой лишился доли и оказался должен. По слухам, по этой причине он летал к бабушке за советом на Кипр.