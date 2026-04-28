Дмитриев отреагировал на шутку премьера Польши Туска о россиянах

Дмитриев прошелся по европолитику, который решил высказаться о соседях

Официальные лица в Варшаве позволили себе шутку в адрес россиян. На этот раз причиной дипломатической перепалки стала едкая ирония польского премьер-министра Дональда Туска. Инцидент, вызвавший бурную реакцию, подробно разобрало издание Super Biznes.

Поводом для начала конфликта послужил пост Туска во время саммита Евросоюза на Кипре. Политик написал, что впервые за долгое время в зале заседаний нет россиян, назвав это "огромным облегчением".

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев довольно жестко прошелся по польскому лидеру, пригрозив ему скорой поездкой в Москву.

"Увидимся через два месяца, когда приедешь в Россию просить энергии. Пожалуйста, запасись авиационным топливом", – написал Дмитриев в ответ.

Данная реакция вызвала настоящую истерику у польских журналистов. Обозреватели Super Biznes заявили, что представитель Путина не только резко ответил, но и якобы начал откровенно запугивать премьера.

Поляки также подчеркнули, что этот случай вписывается в общую канву энергетического давления Москвы на страны Европы. Ранее Варшава уже была недовольна действиями России на фоне дипломатических скандалов.

За несколько дней до этого Дональд Туск уже делал резонансное заявление о России. Глава польского правительства утверждал, что Москва якобы готовится напасть на одну из стран НАТО в ближайшие месяцы.