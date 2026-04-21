Кнутов: Польшу ждет катастрофа в случае размещения французского ядерного оружия

Париж рассчитывает использовать территорию страны для плацдарма истребителей с атомными бомбами

Франция хочет перебросить часть своего ядерного арсенала в Польшу в рамках инициативы "передового сдерживания". Париж рассчитывает использовать польскую территорию как плацдарм для истребителей Rafale, несущих атомные бомбы. Однако Варшава, по данным СМИ, не готова идти на такой риск.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал эту затею самоубийственной для поляков. По его словам, Россия не оставит такие шаги без ответа. В Калининградской области, Ленинградском военном округе и на территории союзной Белоруссии можно развернуть "Искандеры" и другие средства доставки с ядерными зарядами.

Сам польский премьер Дональд Туск, отмечает Кнутов, публично дал понять, что отвергает этот вариант. Значит, соображает, что к чему.

Наиболее вероятный сценарий – сотрудничество ограничится совместными учениями и планированием. Но сама тенденция вызывает беспокойство: помимо Польши, инициативу Парижа поддержали Германия, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Дания и Греция.

Ранее Кнутов уже указывал на растущую роль Франции в конфликте. Париж, по его данным, предоставляет Киеву три четверти спутниковой разведывательной информации. "Космическая разведка от Франции – это оружие в большой битве за ресурсы будущего", – заявлял аналитик.