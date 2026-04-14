Москве не понадобится даже вводить войска

Западные эксперты из литовского аналитического центра Baltic Defense Initiative нарисовали апокалиптический сценарий. По их мнению, при определенных условиях Москва способна принудить Вильнюс к капитуляции всего за три месяца, даже не вводя войска на территорию республики.

Авторы подчеркивают, что речь идет о гипотетической ситуации, спровоцированной действиями самого альянса. По их версии, к концу 2027 года во Франции к власти приходит Марин Ле Пен и выводит ядерное оружие из союзнических обязательств НАТО, а США оказываются обескровлены затяжной войной с Ираном. В этих условиях, как полагают аналитики, Москва может нанести массированный удар гиперзвуковыми ракетами по правительственному кварталу, а затем в течение 60 дней обрушить на страну 170 тысяч дронов Shahed.

"Это полностью уничтожит Вильнюс – каждый мост, каждую электростанцию, каждую больницу и каждое водоочистное сооружение", – говорится в исследовании.

На 90-й день, согласно докладу, последует ультиматум: все три балтийские республики принимают российские условия, или Рига и Таллинн будут следующими. При этом авторы признают, что реализация такого сценария возможна лишь в случае катастрофического ослабления Запада и прямой угрозы со стороны НАТО.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна открыто угрожал Москве войной на ее территории. "Если Россия вторгнется, мы перенесем конфликт на территорию России", – заявлял министр, уверяя, что НАТО сильнее, чем когда-либо.