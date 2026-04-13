Российскую джазовую певицу забрали в больницу после удара током

Российскую певицу забрали в больницу после мощного удара током
Фото: www.pxhere.com
Девушка пострадала на репетиции в Москве

В российской столице произошел пугающий инцидент, который мог закончиться трагедией – молодую джазовую певицу срочно доставили в больницу после мощного удара током. О случившемся стало известно со слов ее матери.

Как сообщается, 22-летняя Анна К. оказалась в опасной ситуации из-за неисправной электрики. В момент происшествия она держала микрофон и одновременно пользовалась телефоном, подключенным к сети, что, по всей видимости, и стало причиной удара током. Девушке сразу же вызвали скорую помощь.

По словам матери, удар был настолько мощным, что несчастную начало сильно трясти, девушка упала и не могла разжать руки – мышцы свело, и она физически не могла отпустить предметы, которые держала. Все происходило быстро и выглядело очень пугающе.

К счастью, сейчас угрозы для жизни звезды нет. Врачи установили, что жизненно важные органы не пострадали, однако девушка получила ожог руки. Ей назначили дополнительные обследования, чтобы убедиться, что инцидент не сказался на ее здоровье.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей