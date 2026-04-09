Известный актер Майкл Патрик умер в хосписе в 35 лет

Жизнь жестоко обошлась со звездой

Поклонники в шоке от трагической новости: не стало популярного актера Майкла Патрика. Звезде было всего 35 лет. Артист, известный по участию в культовом сериале "Игра престолов", скончался в хосписе в Северной Ирландии. Об этом его родные написали в социальных сетях.

Как уточняется, еще в феврале 2023 года у актера диагностировали тяжелое заболевание – болезнь двигательного нейрона. Этот диагноз постепенно лишает человека возможности двигаться, разрушая работу мышц и отнимая силы. С каждым месяцем состояние Патрика ухудшалось, и последние дни своей жизни он провел под наблюдением врачей.

О трагедии сообщила его супруга Наоми Шиэн. В своем обращении она рассказала, что Майкл ушел из жизни ночью, спустя десять дней после госпитализации. Артист отошел в мир иной спокойно, находясь рядом с близкими людьми – семьей и друзьями, которые до последнего были рядом с ним.

Для поклонников это стало настоящим ударом. Многие не могут поверить, что жизнь актера оборвалась так рано и так стремительно. Помимо "Игры престолов", Майкл Патрик также принимал участие в съемках сериала "Голубые огни". Его уход стал большой потерей для индустрии и всех, кто следил за его творчеством.

