Умер звезда сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов

Умер звезда сериала "33 квадратных метра"
Фото: www.unsplash.com
Смерть знаменитости удивила публику

Стало известно о кончине Василия Антонова – артиста, чье имя прочно связано с нашумевшим в свое время юмористическим телепроектом "33 квадратных метра". Ему было 62 года. Печальная информация появилась на портале "Кино-театр.ру".

Будущий любимец публики появился на свет 22 сентября 1963 года в Воркуте. Жизненный путь знаменитости оборвался 13 февраля 2026 года. Однако известно о трагедии стало только сегодня, 24 февраля.

Антонов проявил себя не только как блистательный исполнитель ролей, но и как творец за кадром. В 1998 году он вместе с Владимиром Толоконниковым создал телепроект "БИС" на канале "ТВ-6", который пришелся по вкусу российским зрителям. Кроме того, он стал автором текста песни к фильму "Это несерьезно".

Однако для большинства зрителей покойный навсегда останется одним из лиц "33 квадратных метров". В этом проекте он выступал не только как актер, но и как режиссер и сценарист, и вложил в шоу собственный стиль и чувство юмора.

К слову, ранее стало известно о смерти другой звезды телесериалов. Знаменитости было всего 48 лет.

Источник: Кино-Театр.ру ✓ Надежный источник
