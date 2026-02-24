На Павла Дурова заведено уголовное дело в России

Бизнесмен оказался под пристальным вниманием правоохранителей

В России разгорелся новый громкий скандал: стало известно, что в отношении основателя Telegram Павла Дурова начато уголовное расследование. Речь идет о проверке его возможной причастности к содействию террористической деятельности.

В прессе пишут, что следователи опираются на материалы ФСБ, в которых утверждается, что за последние четыре года с помощью платформы было совершено свыше 150 тысяч преступлений. В перечне упоминаются и резонансные трагедии – бойня в "Крокус Сити Холле" в 2024 году, а также убийство Дарьи Дугиной. Именно эти обстоятельства, как сообщается, стали основанием для возбуждения дела.

Если вина предпринимателя будет доказана, его могут квалифицировать как пособника террористической деятельности. Ранее также были обнародованы сведения о возможной блокировке ресурса на территории нашей страны с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сам предприниматель ситуацию пока не комментировал. Ранее он заявлял, что его платформа взаимодействует с госструктурами в вопросах безопасности и удаляет противоправный контент, однако при этом он не намерен жертвовать принципом конфиденциальности пользователей.

