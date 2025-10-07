Дуров угодил в скандал после визита в Казахстан
Основатель Telegram Павел Дуров во время своего визита в Казахстан решил искупаться в местных озерах и продемонстрировал все в соцсетях. Сразу после этого разгорелся скандал – оказывается, водоемы носят особый статус и погружаться в них запрещено. Теперь ему может грозить реальное наказание.
Возмущение по поводу поступка миллиардера подняло местное население. Казахи обратились в профильные ведомства с просьбой пояснить, насколько законным было купание Дурова в Кольсайских озерах. В нацпарке, в свою очередь, отметили, что на протяжении всего туристического маршрута, проходящего через водоемы, погружаться в них нельзя – за это предусмотрен штраф.
"По данному факту руководством парка инициировано служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка", – сказано в сообщении.
При этом неизвестно, понесет ли Павел Дуров какое-то наказание за купание в ледяной озерной воде. Источники заявляют, что бизнесмена сопровождали во всех поездках, поэтому он мог не иметь никакого представления о правилах и нормах, а просто доверился казахстанской делегации.
