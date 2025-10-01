Тело стало отказывать: что известно о покушении на Дурова

Миллиардер чудом выжил после отравления

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что около семи лет назад неизвестные предприняли попытку лишить его жизни, но она была безуспешной. Об этом он поведал в интервью Лексу Фридману.

По словам бизнесмена, все произошло в 2018 году. Тогда он приехал к арендованному дому, поблизости с которым проживал довольно странный мужчина. Миллиардер обратил на это внимание, но не придал особого значения. Буквально час спустя его состояние резко ухудшилось.

Как вспоминает Дуров, на тот момент он жил один и просто лежал в кровати. Странное ощущение начало накатывать резко и стремительно, объяснить его происхождение бизнесмен не мог.

"Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать", – признался он.

Павел вспомнил, что на следующий день он очнулся на полу. Самостоятельно встать у него не выходило из-за слабости по всему телу. Позже он обратил внимание на лопнувшие сосуды, передает женский журнал "Клео.ру".

Дуров указал, что тогда он решил не делиться случившимся с командой, поскольку к запуску готовился к блокчейн-проект TON. Также миллиардер напомнил, что в тот период несколько стран предпринимали попытки заблокировать Telegram.