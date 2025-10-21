Павел Дуров обратился к грабителям Лувра с предложением

Дерзкое преступление получило огромный резонанс

Павел Дуров предложил грабителям Лувра продать ему похищенные драгоценности, чтобы вернуть их не во Францию, а передать в Абу-Даби. Основатель Telegram резко высказался в адрес французских властей после дерзкого ограбления парижского музея.

Он заявил, что готов выкупить похищенные ценности и передать их в Лувр Абу-Даби, где, по его словам, реликвии будут находиться под более надежной защитой, чем в Париже.

Свое предложение бизнесмен озвучил вскоре после того, как местные СМИ рассказали детали преступления. Сообщается, что четверо злоумышленников ночью пробрались в здание через окно, воспользовавшись лестницей. С помощью инструментов они аккуратно вырезали стекло и украли украшения из коллекции эпохи Наполеона, после чего скрылись на мопедах.

Как уточнили в полиции, преступники вынесли девять ценных предметов – среди них брошь, тиару и ожерелье, принадлежавшие французским императрицам.

Дуров отметил, что сам факт ограбления не стал для него неожиданностью. Он заявил, что подобное происшествие символизирует упадок "некогда великой" Франции, которая утратила способность защищать даже свои культурные сокровища. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

После случившегося руководство музея усилило меры безопасности. Лувр, основанный еще в XVIII веке, остается одним из самых посещаемых музеев в мире – но, как показали последние события, даже его стены не стали преградой для преступников.

К слову, ранее Дуров угодил в скандал после визита в Казахстан.