Эксперт оценила вероятность женитьбы Дурова на Вавиловой

Ранее бизнесмен отказывался связывать себя узами брака

Юлия Вавилова стала для Павла Дурова первой девушкой, отношения с которой он решил не скрывать от публики. Миллиардер оказывает возлюбленной эффектные знаки внимания и задаривает подарками, что у общественности нет сомнений – основатель Telegram невероятно влюблен. Но вот решится ли он впервые официально зарегистрировать эти отношения, вопрос открытый.

Сваха Анна Осипова отметила, что Дуров является мужчиной, который любит глазами. Юлия в первую очередь покорила его своей эффектной внешностью, а уже потом расположила к себе личными качествами. Без сомнений, девушка довольно упертая и сильная, причем она привыкла к роскоши и воспринимает внимание возлюбленного как должное.

"Доведет ли Юлия Павла до ЗАГСа? 50/50. Дуров вполне уже "перебесился" и, возможно, ему уже хочется свить гнездо, все-таки, год отношений – это уже что-то вполне осязаемое и не исключено, что он пригласит девушку под венец", – отметила эксперт.

При этом она не исключила, что эти отношения могут закончится грандиозным расставанием. Ведь до конца никто не знает, что на самом деле представляет собой роман Вавиловой и Дурова.