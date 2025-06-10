"Он мне не нужен": Дуров объяснил отказ от мобильного телефона

Миллиардер объяснил, как связывается со своей командой во время пребывания во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в новом интервью Такеру Карлсону признался, что почти год не пользуется своим смартфоном. По его словам, в его устройстве даже нет сим-карты, поскольку он не видит в этом необходимости.

Дуров объяснил, что отказ от мобильного телефона обусловлен сразу несколькими причинами: гаджет сильно отвлекает его от работы и может нарушать его конфиденциальность.

"Когда я хочу сосредоточиться на чем-то, я предпочитаю использовать свой ноутбук или айпад, чтобы делать заметки или общаться с командой", – пояснил бизнесмен.

Также Дуров признался, что до сих пор не понимает причину своего задержания в Париже. Он отметил, что был в шоке от выдвинутых обвинений в свой адрес, поскольку юридических оснований они не имеют.

Как передает женский журнал "Клео.ру", сначала французская полиция утверждала, что команда Telegram не отвечала на юридические запросы, но миллиардер это опровергает. После его стали обвинять в соучастии в преступлениях, которые совершают с помощью платформы – такие претензии Павел и вовсе считает слишком натянутыми.

Дуров выразил мнение, что в итоге его задержание упирается исключительно в политические мотивы, чего он совершенно не ожидал от якобы свободной Европы.