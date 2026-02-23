Подруга Заворотнюк заявила, что Петр Чернышев будет до конца верен покойной жене

Экс-помощница Заворотнюк опровергла слухи о новом романе Чернышева
Фото: АГН Москва
Женщина опровергла слухи о романе фигуриста

Овдовевший Петр Чернышев часто навещает могилу своей возлюбленной, говорит дружившая с актрисой Марина Потапова (в прошлом – ее пиарщица). По словам женщины, фигурист будет одинок до конца жизни.

Таким образом Марина опровергла слухи о том, что  у Петра могла появиться женщина. В медиа утверждали, что это некая Алена.

"Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии", – высказалась подруга покойной актрисы.

Пять лет Анастасия боролась с раком головного мозга. За этот период Петр не дал ни одного комментария о самочувствии супруги. После похорон он сердечно выразил благодарность всем, кто оказывал его семье поддержку в этот исключительно тяжелый период. 

"Ваша любовь… Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо! Спасибо вам большое", – говорил тогда Петр.

В годовщину смерти Анастасии ее родные собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память актрисы. На церемонии увидели Чернышева, их дочь Милу, маму звезды, а также детей Заворотнюк – Майкла и Анну. Вдовец засыпал могилу возлюбленной цветами: с собой Петр взял два огромных букета белых и красных роз.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
