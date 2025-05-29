Чернышев усыпал могилу Заворотнюк цветами в годовщину ее гибели

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Спустя год после смерти Анастасии Заворотнюк члены ее семьи собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память актрисы. На церемонии заметили Петра Чернышева, их дочку Милу, мать актрисы, а также ее детей Майкла и Анну. Родственники поддерживали друг друга как могли.
Журналисты рассказали, что вдовец буквально засыпал могилу возлюбленной цветами – с собой он взял два огромных букета белых и красных роз. Дочка периодически подходила к маминой могиле, пока ее старшие брат и сестра держали друг друга за руки, смотрели в небо и молились. Петра же в этот момент поддерживала Татьяна Навка.
Во время панихиды батюшка прочитал молитву и попросил прощения за грехи усопшего, после чего маленькая Мила воткнула несколько цветов в землю на материнском захоронении. В церемонии принимали участие также и поклонники артистки, которые пришли почтить ее память.
Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в прошлом году после продолжительной борьбы с раком мозга. Вскоре после ухода матери ее старшая дочь Анна узнала о своей беременности – мальчика она родила 2 апреля, накануне празднования дня рождения актрисы. По ее словам, появление сына стало своеобразным подарком для покойной родительницы.
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