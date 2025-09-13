Дочь Заворотнюк рассказала о трогательном подарке от матери

Курс рубля
Анна, наследница знаменитой российской артистки Анастасии Заворотнюк, рассказала в соцсетях о памятном подарке, который получила от своей матери. Девушка призналась, что это воспоминание до сих пор остается для нее очень важным.
Недавно звезда побывала на вечеринке в стиле Барби. Для выхода она выбрала розовый кардиган и юбку, дополнив образ туфлями и голубой сумочкой.
После мероприятия знаменитость вспомнила о кукле, которую мама привезла ей из США. Она рассказала, что это была Барби-балерина в голубой пачке и с пуантами, и в детстве эта игрушка была ее любимой.
Девушка с сожалением призналась, что куклу сохранить не удалось. Однако она собирается поискать такую же в интернете и, если найдет, обязательно поделится находкой.
Весной 2025 года дочь покойной актрисы впервые стала мамой, она назвала первенца Марселем. По ее признанию, рождение ребенка помогло справиться с тяжелой утратой после смерти матери.
