Иран объявил о самом мощном ударе по Израилю

Американский авианосец выведен из строя, базы США в регионе подверглись атаке

Иран нанес удар по Израилю: под атаку попал Тель-Авив, базы США в Бахрейне и Ираке, а также ударил по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", который, по данным штаба армии республики, получил повреждения. Тегеран также атаковал ряд других кораблей Пятого флота ВМС Соединенных Штатов.

Представитель центрального штаба Хатам аль-Анбия отметил, что речь идет о "самых сильных ракетных и беспилотных атаках", нанесенных по противнику и его объектам силами КСИР.

Командующий ВКС КСИР генерал Маджид Мусави заявляет, что это был самый мощный удар, нанесенный по территории Израиля с начала конфликта.

Так, силы Ирана применили 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонны.

"Операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима", – сообщил он, добавив, что "часть неба режима" находится под иранским контролем.

Американский авианосец, атакованный силами КСИР, по данным штаба командования "Хатам аль-Анбия", после полученных повреждений покинул регион, направившись обратно в США. Этот авианосец считается одним из крупнейших судов американских ВМС. На борту может размещаться авиагруппа от 65 до 90 летательных аппаратов.

Конфликт на Ближнем Востоке рискует затянуться для Штатов: по данным WSJ, Вашингтон решил перебросить экспедиционное подразделение морпехов. Причиной называется блокирование Ормузского пролива, акваторию которого контролирует Иран. Как правило, в состав десантной группы и экспедиционного подразделения входят несколько кораблей и до 5 тысяч солдат.