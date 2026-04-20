Без таблеток и тренажеров: ТОП-5 эффективнейших способов улучшить память
Фото: freepik.com
Полезные бытовые привычки и небольшие усилия над собой дадут невероятный результат

Существует подборка методов, которые помогают улучшить запоминание без использования медикаментов и специальных устройств. Все советы основаны на научных исследованиях.

Первый и самый неожиданный – убрать смартфон подальше. Даже выключенный телефон, лежащий рядом, отвлекает мозг. Часть его ресурсов уходит на подавление желания проверить экран. Это явление исследователи называют "утечкой мозговой энергии".

Второй способ – успокоить нервную систему перед началом занятий. Тревожные мысли перегружают рабочую память. Техника "циклического дыхания" (глубокий вдох, короткий довдох, медленный выдох) за пять минут снимает стресс и подготавливает мозг к усвоению информации.

Третий – группировать данные. Рабочая память способна удерживать около семи элементов одновременно. Если объединить их в осмысленные блоки, объем запоминаемого вырастет, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Четвертый – проверять себя, а не перечитывать. Пассивное повторение малоэффективно. Гораздо лучше работают карточки, пересказ и ответы на вопросы.

Пятый – делать перерывы между подходами. Мозгу нужно время, чтобы перевести информацию в долговременную память.

Австралийские ученые выяснили, что избыток соли вредит памяти мужчин. У женщин такой зависимости не нашли. Соль вызывает воспаление в мозге и ухудшает кровоснабжение, что негативно сказывается на когнитивных способностях.

Источник: "Ридлайф.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Новый козырь России вызвал приступ паники в США

Американские аналитики внимательно следят за достижениями РФ

"Военный взрыв": Иран нанес непредсказуемый удар по США

Американцы остались в дураках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей