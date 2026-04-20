Эти пять способов помогут улучшить память без всяких таблеток и тренажеров

Полезные бытовые привычки и небольшие усилия над собой дадут невероятный результат

Существует подборка методов, которые помогают улучшить запоминание без использования медикаментов и специальных устройств. Все советы основаны на научных исследованиях.

Первый и самый неожиданный – убрать смартфон подальше. Даже выключенный телефон, лежащий рядом, отвлекает мозг. Часть его ресурсов уходит на подавление желания проверить экран. Это явление исследователи называют "утечкой мозговой энергии".

Второй способ – успокоить нервную систему перед началом занятий. Тревожные мысли перегружают рабочую память. Техника "циклического дыхания" (глубокий вдох, короткий довдох, медленный выдох) за пять минут снимает стресс и подготавливает мозг к усвоению информации.

Третий – группировать данные. Рабочая память способна удерживать около семи элементов одновременно. Если объединить их в осмысленные блоки, объем запоминаемого вырастет, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Четвертый – проверять себя, а не перечитывать. Пассивное повторение малоэффективно. Гораздо лучше работают карточки, пересказ и ответы на вопросы.

Пятый – делать перерывы между подходами. Мозгу нужно время, чтобы перевести информацию в долговременную память.

Австралийские ученые выяснили, что избыток соли вредит памяти мужчин. У женщин такой зависимости не нашли. Соль вызывает воспаление в мозге и ухудшает кровоснабжение, что негативно сказывается на когнитивных способностях.