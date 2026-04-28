Ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь

Правильное питание – основа здоровья

Принято считать, что долголетие во многом определяется генами. Однако ученые пришли к выводу, что секрет долгой жизни кроется не только в генетике, но и в повседневном питании. Исследование Университета Тафтса показало: дети людей, доживших до ста лет, действительно реже сталкиваются с деменцией, диабетом и болезнями сердца, однако во многом это связано с их рационом.

Наблюдения длились около двадцати лет. За это время выяснилось, что у таких людей питание хоть и не отличается радикально, но последовательно более здоровое. В их меню чаще встречаются рыба, овощи и фрукты, а вот сахара и соли – значительно меньше.

Именно этот фактор, по мнению ученых, помогает организму дольше сохранять здоровье и усиливает природные ресурсы, полученные по наследству. При этом исследование показало, что важную роль играет и уровень жизни: доступ к качественной еде и знания о правильном питании могут продлить жизнь.

Отдельно отмечается, что даже у долгожителей есть слабые места, большинству не хватает цельных злаков и бобовых. Однако главный вывод остается очевидным: питание – это один из ключевых факторов, который человек способен контролировать сам, и он напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

К слову, ранее ученые обнаружили звук, который может объяснить паранормальные ощущения.