Ученые подсказали пенсионерам способ борьбы с бессонницей

Качество сна можно улучшить за счет полезной активности

Бессонница часто становится серьезной проблемой для пожилых людей с когнитивными нарушениями. Они спят примерно на полчаса меньше, дольше не могут уснуть и часто просыпаются ночью. Это не просто неудобство – такие сбои ускоряют ухудшение памяти и повышают риск деменции.

Ученые пришли к выводу, что физическая активность может помочь решить эту проблему, но ключевое значение имеет ее интенсивность. Исследование показало, что энергичные нагрузки дают самый заметный эффект: чем активнее движение, тем меньше времени человек потом проводит в беспокойном сне. Легкие занятия тоже оказывают влияние, но значительно слабее, а привычные прогулки в среднем темпе практически не дают результата.

Эксперты уточнили, что выводы пока основаны на небольшой выборке, однако тенденция выглядит достаточно убедительно. При этом подчеркивается, что любые нагрузки должны подбираться с учетом состояния здоровья. В качестве вариантов называют плавание, занятия в группе или более динамичную ходьбу. Но менять привычный ритм жизни можно только после обсуждения с врачом.

