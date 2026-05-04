Ученые подсказали пенсионерам способ борьбы с бессонницей

Пенсионерам подсказали способ борьбы с бессонницей
Фото: www.unsplash.com
Качество сна можно улучшить за счет полезной активности

Бессонница часто становится серьезной проблемой для пожилых людей с когнитивными нарушениями. Они спят примерно на полчаса меньше, дольше не могут уснуть и часто просыпаются ночью. Это не просто неудобство – такие сбои ускоряют ухудшение памяти и повышают риск деменции.

Ученые пришли к выводу, что физическая активность может помочь решить эту проблему, но ключевое значение имеет ее интенсивность. Исследование показало, что энергичные нагрузки дают самый заметный эффект: чем активнее движение, тем меньше времени человек потом проводит в беспокойном сне. Легкие занятия тоже оказывают влияние, но значительно слабее, а привычные прогулки в среднем темпе практически не дают результата.

Эксперты уточнили, что выводы пока основаны на небольшой выборке, однако тенденция выглядит достаточно убедительно. При этом подчеркивается, что любые нагрузки должны подбираться с учетом состояния здоровья. В качестве вариантов называют плавание, занятия в группе или более динамичную ходьбу. Но менять привычный ритм жизни можно только после обсуждения с врачом. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые рассказали, какие продукты продлевают жизнь.

Источник: journals.sagepub.com ✓ Надежный источник
По теме

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине

Поведение бывшего комика переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей