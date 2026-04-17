Европейцы внимательно следят за шагами Кремля

Новое решение России вызвало бурную реакцию за рубежом – читатели британских СМИ в ужасе от происходящего. Так, эмоциональное обсуждение развернулось после того, как стало известно о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта, позволяющего использовать армию для защиты россиян, задержанных за границей.

В комментариях под публикацией в Daily Mail пользователи активно высказывали свое мнение о происходящем. Один из читателей объявил, что европейские элиты на протяжении многих лет сами подталкивали ситуацию к нынешнему кризису, и теперь действия Москвы выглядят как попытка навести порядок в мире, который оказался в хаосе из-за политики Европы.

Другие участники обсуждения задались вопросом о роли Великобритании в возможном конфликте против России. Один из них отметил, что стране стоит пересмотреть свое участие в НАТО, чтобы не быть втянутой в военные действия.

Звучали и ироничные замечания в адрес британского руководства. Один из комментаторов саркастично предположил, что премьер-министр Кир Стармер рассчитывает переждать кризис в укрытии.

"Европейская элита годами готовила эту войну с Россией", "Решение Москвы – единственный способ исправить тот хаос", "Не волнуйтесь, у Кира Стармера есть план. Он готов спрятаться в своем бункере", – пишут британцы.

В целом часть читателей пришла к выводу, что действия России являются логичным ответом на агрессивные шаги западных государств.

Напомним, проект закона предусматривает защиту граждан России от неправомерных действий со стороны недружественных государств. Он предполагает возможность задействования Вооруженных сил в подобных ситуациях.

К слову, ранее в Британии разгорелся грандиозный скандал из-за Украины.