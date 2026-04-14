Ситуация давно вышла из-под контроля

Происходящее на украинских землях продолжает вызывать тревогу не только внутри страны, но и за ее пределами. Как сообщает El País, за последнее время резко увеличилось число нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Эта жуткая тенденция уже достигла рекордных показателей и вызывает ужас у западного общества.

В материале говорится, что одним из самых резонансных случаев стало ЧП, произошедшее 2 апреля во Львове. Тогда тцкашник погиб после ножевого удара в шею, который нанес таможенник, находившийся рядом с братом в момент, когда у него решили проверить документы. Этот эпизод вызвал огромный общественный резонанс и обнажил весь ужас происходящего.

"Последний инцидент, потрясший общество, произошел 2 апреля во Львове", – напоминают аналитики.

Журналисты подчеркивают, что подобные нападения фиксируются практически каждую неделю. Если еще в 2024-м их было чуть больше сотни за год, то уже в 2025 году количество таких случаев выросло втрое. В 2026 году динамика только усиливается – фиксируются десятки эпизодов ежемесячно.

В публикации также отмечается, что усталость от происходящего накапливается как среди военных, так и среди гражданского населения. Проблема нехватки личного состава в ВСУ становится все более острой, а бесчеловечные методы мобилизации вызывают недовольство и провоцируют протестные настроения.