Перерезали шею: во Львове устроили кровавую расправу над сотрудником военкомата
Украинцы доведены до предела бесчинством тцкашников

Во Львове произошло жестокое нападение на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) – так на Украине называют военкоматы. Как передает издание Страна.ua, неизвестный нанес мужчине смертельные ранения, в результате которых он погиб.

Журналисты писали, что нападавший перерезал своей жертве шею, после чего тцкашник скончался. Позднее эта информация была подтверждена со ссылкой на данные представителей правоохранительных органов. В настоящее время стражи порядка ведут поиск подозреваемого, причастного к преступлению.

Произошедшее вписывается в общий фон предельной напряженности, связанной с мобилизацией в Незалежной. На просторах интернет-пространства активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены жесткие методы задержания мужчин призывного возраста: их избивают, насильно забирают прямо с улицы. Украинцы пытаются любыми способами избежать мобилизации – скрываются, покидают страну нелегально или идут на радикальные шаги, поджигая военкоматы.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
