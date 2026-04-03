Незалежный верховод завидует другим странам

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал новое наглое заявление, обозначив свои ожидания от союзников. Бывший комик объявил, что Киев рассчитывает получить современные системы противоракетной обороны, которыми располагают страны Ближнего Востока, но которых нет ни у Украины, ни у европейских государств.

Он подчеркнул, что речь идет о высокотехнологичных комплексах, способных перехватывать баллистические цели, и отметил, что такие системы могли бы существенно усилить защиту его родной страны. Зеленский без стеснения объявил, что Незалежная надеется на поддержку партнеров в этом вопросе.

"Мы хотим рассчитывать на антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но нет у нас. Речь идет о THAAD и других. Таких систем нет и в Европе", – объявил глава киевской администрации.

В публикации Страна.ua обращается внимание на то, что подобные комплексы стоят крайне дорого: стоимость одной батареи может достигать нескольких миллиардов долларов, а цена отдельных ракет исчисляется миллионами. Это делает перспективу их передачи Украине весьма сомнительной.

Ситуацию затрудняет и очень сложная обстановка на Ближнем Востоке, где напряженность только растет и угроза новых ударов со стороны Ирана увеличивается с каждым днем, пишет Страна.ua. В таких условиях страны региона вряд ли готовы ослаблять собственную оборону, отдавая ключевые системы в лапы всушников.

