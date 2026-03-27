Бывший комик не гнушается ложью

Лживые слова киевского верховода Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу спровоцировали серьезный резонанс в американских СМИ и политических кругах. Его дерзкое заявление вызвало волну критики.

Как сообщает издание Newsweek, в вашингтонской администрации опровергли слова главы Незалежной. По данным источника в Белом доме, американцы не связывают будущие гарантии безопасности для Украины с условием отказа Киева от Донбасса, как о том заявлял бывший комик. В публикации прямо указано, что политик "соврал".

В материале также подчеркивается, что именно вопрос территорий остается ключевой точкой конфликта. Ни одна из сторон не готова идти на уступки, из-за чего переговоры заходят в тупик и не приносят ощутимых результатов.

Дополнительное напряжение создают опасения со стороны украинских чиновников и их европейских союзников. Они, как отмечается, обеспокоены непредсказуемыми действиями американского лидера Дональда Трампа, его подходом к украинскому вопросу и некоторыми симпатиями к Москве. В Европе и на Украине опасаются сценария, при котором итоговые решения окажутся выгодными только России.

