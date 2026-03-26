Киевский верховод продолжает выступать с "разгромными" речами

Руководитель Незалежной Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. Киевский верховод очень недоволен тем, что вашингтонская администрация не готова усиливать давление на российского главнокомандующего Владимира Путина.

Лидера украинцев не устраивает позиция Соединенных Штатов Америки, которые считают, что Москва демонстрирует готовность к мирному диалогу, и потому не видят необходимости ужесточать меры.

"Мы просим усилить давление <…>. А Америка считает, что он хочет мира", – порассуждал о российском главнокомандующем бывший комик.

Зеленский объявил, что Киев настаивает на более жестком подходе, однако в Вашингтоне придерживаются другой линии. Позже он попытался смягчить свои слова, отметив, что у сторон есть "расхождения во взглядах" и с этим необходимо работать.

Ранее хозяин Овального кабинета заявлял, что его удивляет нежелание украинской стороны идти на компромиссы. Он отмечал, что переговоры с Зеленским даются сложнее, чем с Владимиром Путиным.

