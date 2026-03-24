Глава режима места себе не находит

Ситуация вокруг Украины накаляется – напряжение между Киевом и европейскими партнерами становится все заметнее. На фоне блокировки крупного финансового пакета со стороны Будапешта в ЕС заговорили о нарастающем раздражении главы Незалежной Владимира Зеленского.

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что глава киевского режима испытывает сильное недовольство из-за того, что Европа не может повлиять на позицию Будапешта – ЕС оказался в тупике, так как венгры продолжают блокировать проукраинские инициативы, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Киева. Аналитик отметил, что такая ситуация приводит в бешенство Зеленского и демонстрирует серьезные проблемы внутри всей системы.

"Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима", – обратил внимание аналитик.

Журналист также подчеркнул, что попытки Киева продавить свою позицию и вытребовать деньги выглядят неубедительно, поскольку Виктор Орбан, в первую очередь, отстаивает интересы своей страны и не обязан подчиняться требованиям Украины – попытки давления на венгров через европейские структуры не дают результата и лишь накаляют обстановку. В итоге Христофору призвал избавиться от бремени помощи Киеву и остановить распоясавшегося Зеленского.

Ранее Венгрия выставила жесткий ультиматум Украине после саммита ЕС.

