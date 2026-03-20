Орбан выдвинул Зеленскому жесткие требования после евросаммита

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Будапешт заблокировал Киеву кредит на 90 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе дал понять: Киев не получит европейские деньги, пока не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Вместе со словацким коллегой Робертом Фицо он заблокировал выделение Украине "военного кредита" на 90 миллиардов евро.

"Речь идет не только о том, что нефть должна поступать. Мы должны получить гарантии того, что это больше не повторится", – заявил Орбан.

По его словам, как только гарантии будут получены и транзит восстановится, деньги сразу же перечислят.

Венгерский премьер также подчеркнул, что без российских энергоносителей Европе не справиться с надвигающимся глобальным дефицитом нефти, поэтому Евросоюзу необходима российская энергия для выживания.

"Без нее мы не сможем выжить в этой ситуации, которая будет становиться все более серьезной", – добавил Орбан.

Поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию остановились еще в конце января. Киев объяснил это повреждениями, но в Будапеште уверены в политическом характере ситуации.

Саммит, кстати, Орбан покинул с чувством победы. Как пишет Politico, он уехал из Брюсселя в приподнятом настроении, сумев заблокировать кредит Украине и не поддавшись шантажу. При этом атмосфера на встрече, по словам участников, была ледяной, а Евросоюз продемонстрировал свое бессилие.

Источник: Politico
По теме

Как беглых предателей России накажут на Западе

Звезды зря рассчитывали, что, продав родину, будут жить припеваючи

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей