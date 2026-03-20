Москва хочет судить главу киевского режима за все преступления

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскрыл, почему Россия не делает Владимира Зеленского военной целью. По его словам, киевский режим необходим Москве живым – и не для переговоров, а для суда.

"Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России", – заявил депутат.

Картаполов добавил, что, хотя юридически Зеленский уже нелегитимен, де-факто он пока управляет остатками страны. А значит, именно ему и придется в итоге подписывать мирное соглашение.

В Госдуме рассчитывают, что рано или поздно западные лидеры тоже захотят провести аудит миллиардов, отправленных Киеву. И тогда Зеленский может пригодиться как свидетель.

"Когда его прижмут, он расскажет, почему и как он это делал, кого и как подкупал, сколько денег давал", – пояснил Картаполов, добавив, что нынешние европейские политики уйдут, но те, кто придет им на смену, обязательно зададут неудобные вопросы.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в 2023 году офис президента планировал ликвидацию экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины и Британии Валерия Залужного. По его данным, готовили несколько вариантов – от инсценировки героической гибели до отравления ядом замедленного действия. Официального подтверждения эти заявления не получили.