В Крыму эвакуированы пассажиры всех поездов

Ситуация вызывает большую тревогу

После нападения дрона на пассажирский поезд Москва – Симферополь железнодорожное сообщение на Крымском полуострове оказалось парализовано. Власти приняли экстренное решение об эвакуации пассажиров всех поездов, находившихся на территории республики.

Сообщается, что людей вывели из всех составов, находившихся в регионе на момент происшествия. Часть пассажиров уже перевозят автобусами в региональный центр.

Из-за чрезвычайной ситуации движение железнодорожного транспорта на территории республики временно прекращено. Перевозчики и экстренные службы работают над организацией дальнейшей доставки пассажиров и восстановлением движения.

Трагедия произошла в ночь на 8 июня. Дрон всушников атаковал пассажирский поезд, следовавший из столицы в Симферополь. В результате удара был убит помощник машиниста. Машинист получил ранения и был госпитализирован.

По предварительной информации, среди пассажиров погибших и пострадавших нет. Однако происшествие привело к масштабным сбоям в работе железнодорожного транспорта и вынудило экстренно эвакуировать тысячи людей.

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