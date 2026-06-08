В Крыму эвакуированы пассажиры всех поездов

В Крыму эвакуированы пассажиры всех поездов: что произошло
Фото: www.unsplash.com
Ситуация вызывает большую тревогу

После нападения дрона на пассажирский поезд Москва – Симферополь железнодорожное сообщение на Крымском полуострове оказалось парализовано. Власти приняли экстренное решение об эвакуации пассажиров всех поездов, находившихся на территории республики.

Сообщается, что людей вывели из всех составов, находившихся в регионе на момент происшествия. Часть пассажиров уже перевозят автобусами в региональный центр.

Из-за чрезвычайной ситуации движение железнодорожного транспорта на территории республики временно прекращено. Перевозчики и экстренные службы работают над организацией дальнейшей доставки пассажиров и восстановлением движения.

Трагедия произошла в ночь на 8 июня. Дрон всушников атаковал пассажирский поезд, следовавший из столицы в Симферополь. В результате удара был убит помощник машиниста. Машинист получил ранения и был госпитализирован.

По предварительной информации, среди пассажиров погибших и пострадавших нет. Однако происшествие привело к масштабным сбоям в работе железнодорожного транспорта и вынудило экстренно эвакуировать тысячи людей.

Ранее был раскрыт тайный смысл письма Зеленского Путину.

Источник: Гранд Сервис Экспресс ✓ Надежный источник
По теме

Сказал лишнее о России и поплатился: у главы МИД Литвы начались проблемы

Министр зря не уследил со своим языком

Письмо Зеленского Путину вызвало скандал в Раде

Действия бывшего комика вызывают недоумение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей