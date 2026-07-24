МакSим срочно забрали в больницу после смерти отца

Знаменитость тяжело переживает потерю

МакSим вновь оказалась в больнице – тяжелый удар после смерти отца серьезно сказался на состоянии певицы. Артистке пришлось экстренно отменить все ближайшие концерты, а врачи полностью запретили ей перелеты и любые выступления до восстановления здоровья.



Певица рассказала, что резкое ухудшение самочувствия произошло на фоне сильнейшего эмоционального потрясения после утраты отца, из-за чего ей потребовалось лечение в стационаре. Артистка также сообщила, что по решению врачей ей запрещены перелеты и концертная деятельность до полной стабилизации состояния. О смерти своего отца звезда сообщила 19 июля.

Это уже далеко не первое тяжелое испытание для исполнительницы. Летом 2021 года она была госпитализирована с острой пневмонией, после чего врачи ввели ее в искусственную кому. В этом состоянии певица провела около двух месяцев, пережив за это время сепсис и две остановки сердца.

Весной 2025 года МакSим поделилась воспоминаниями о пережитом. Певица рассказала, что во время комы ощущала себя в другом мире, что невозможно сравнить с обычным сном. Она отметила, что тогда отчетливо осознавала реальную угрозу для своей жизни.

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